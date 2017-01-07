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В Одесской области нашли тело замерзшего пограничника     |     Женщина из Одесской области вышла из дома в подавленном настроении и не вернулась     |     Из-за жалобы на вагон со снегом в Одессу приедет комиссия     |     В Одесской области во время уборки снега погиб человек     |     Целый район Одессы остался без воды     |     Вагон в поезде Одесса-Ужгород засыпало снегом (фото)     |     Вандалы уничтожили дидуха в одесском Горсаду (фото)     |     Некоторые дороги Одесской области всё еще перекрыты     |     Из-за непогоды в Одесской области обесточены почти 20 сел     |     Сегодня из Одессы в Измаил запустят дополнительный поезд     |     Снежные заносы и пробки на дорогах Одесской области ликвидировали     |     Подробности взрыва в Одессе: в доме находилось 6 человек     |     В домах на Канатной возобновили отопление     |     В Одессе ревнивец задушил своего соперника     |     Парад праздничных трамваев пройдет в Одессе     |     В Одесской области взорвался жилой дом: двое погибших     |     В Одессе и области снова объявили штормовое предупреждение     |     Из-за аварии на теплотрассе отключили отопление в 35 домах Одессы     |     За состоянием дорог Одессы и движением транспорта можно наблюдать онлайн     |     К застрявшим на дорогах Одесской области авто прорвалась военная техника     |     Ночной пожар в Одессе: огонь уничтожил несколько квартир (видео)     |     Все трамваи и троллейбусы в Одессе работают в штатном режиме     |     В Одессе билборд упал на Мерседес (фото)     |    
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Из-за аварии на теплотрассе отключили отопление в 35 домах Одессы
2017-01-07
Из-за аварии на теплотрассе отключили отопление в 35 домах Одессы Треугольник Одесса-медиа

Как сообщает КП «Теплоснабжение города Одессы», сегодня ночью, около 01:30, произошла авария на теплотрассе. 

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Новости Одессы
18:41 9 января 2017

В Одесской области нашли тело замерзшего пограничника

Еще одной жертвой стихии, которая накрыла Одесскую область стал пограничник. Об этом сообщает глава Килийского райсовета Павел Бойченко на своей странице ...

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17:23 9 января 2017

Женщина из Одесской области вышла из дома в подавленном настроении и не вернулась

В Одесской области пропала жительница села Новая Дофиновка Светлана Гордиенко (Павлова). Как передает УСИ, об этом родственники пропавшией женщиныы написали на «Одесском форуме».

Так, ...

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16:04 9 января 2017

Из-за жалобы на вагон со снегом в Одессу приедет комиссия

В Одессу направлена комиссия из-за жалобы на вагон со снегом внутри. Об этом сообщает глава Укрзалізниці Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

- ...

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14:47 9 января 2017

В Одесской области во время уборки снега погиб человек

Во время проведения работ по расчистке дорог от снега скончался работник дорожной службы. Как передает информационное агентство Интерфакс-Украина, об этом сообщает сотрудник пресс-службы ...

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13:30 9 января 2017

Целый район Одессы остался без воды

Из нескольких аварий жители Таирово остались без воды. По данным Инфоксводоканала, вода в квартирах жителей района появится не раньше сегодняшнего ...

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12:08 9 января 2017

Вагон в поезде Одесса-Ужгород засыпало снегом (фото)

Один из вагонов поезда Одесса - Ужгород засыпало снегом из щелей в окне. Об этом сообщает одесситка Елена Пономарева на ...

Подробнее >>

18:41 9 января

В Одесской области нашли тело замерзшего пограничника
17:23 9 января

Женщина из Одесской области вышла из дома в подавленном настроении и не вернулась
16:04 9 января

Из-за жалобы на вагон со снегом в Одессу приедет комиссия
14:47 9 января

В Одесской области во время уборки снега погиб человек
13:30 9 января

Целый район Одессы остался без воды
12:08 9 января

Вагон в поезде Одесса-Ужгород засыпало снегом (фото)
10:50 9 января

Вандалы уничтожили дидуха в одесском Горсаду (фото)
09:26 9 января

Некоторые дороги Одесской области всё еще перекрыты
18:54 8 января

Из-за непогоды в Одесской области обесточены почти 20 сел
17:35 8 января

Сегодня из Одессы в Измаил запустят дополнительный поезд
16:14 8 января

Снежные заносы и пробки на дорогах Одесской области ликвидировали
14:55 8 января

Подробности взрыва в Одессе: в доме находилось 6 человек
13:38 8 января

В домах на Канатной возобновили отопление
12:16 8 января

В Одессе ревнивец задушил своего соперника
11:00 8 января

Парад праздничных трамваев пройдет в Одессе
09:37 8 января

В Одесской области взорвался жилой дом: двое погибших
18:59 7 января

В Одессе и области снова объявили штормовое предупреждение
17:37 7 января

Из-за аварии на теплотрассе отключили отопление в 35 домах Одессы
16:16 7 января

За состоянием дорог Одессы и движением транспорта можно наблюдать онлайн
14:55 7 января

К застрявшим на дорогах Одесской области авто прорвалась военная техника
13:33 7 января

Ночной пожар в Одессе: огонь уничтожил несколько квартир (видео)
12:12 7 января

Все трамваи и троллейбусы в Одессе работают в штатном режиме
10:51 7 января

В Одессе билборд упал на Мерседес (фото)
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В Одесской области нашли тело замерзшего пограничника
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Вандалы уничтожили дидуха в одесском Горсаду (фото)
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Вагон в поезде Одесса-Ужгород засыпало снегом (фото)
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Из-за жалобы на вагон со снегом в Одессу приедет комиссия
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СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины
 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 