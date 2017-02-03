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Одесситов ждут три удачных дня для покупок в «Таврии В»
2017-02-03
Одесситов ждут три удачных дня для покупок в «Таврии В» Треугольник Одесса-медиа

Сегодня астрологи предлагают различные методики определения удачи, с помощью которых можно легко «рассчитать» какой день будет благоприятным для покупок, а какой для любви или принятия важных решений.

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Новости Одессы
21:01 3 февраля 2017

В поезде «Одесса-Москва» нашли почти 200 кг контрабандной колбасы

Пограничники Сумского отряда обнаружили партию контрабандной мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел минувшей ночью в пункте контроля «Конотоп».

Так, во время проверки ...

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20:16 3 февраля 2017

Пять районов Одесской области остались без руководителей

Петр Порошенко подписал распоряжения об увольнении глав пяти районных госадминистраций в Одесской области. Данное распоряжение опубликовано на официальном сайте президента.

Так, должностей лишились ...

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19:31 3 февраля 2017

Одесский облсовет выделит миллион гривен на ремонт районной больницы

В Саратской ЦРБ начали капитальный ремонт лечебного корпуса №2а. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

В трехэтажное здание корпуса входят два отделения — терапевтическое ...

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18:48 3 февраля 2017

Полицейские оказали финансовую помощь одесситке, спасшей человека во время стрельбы

Бойцы батальона полиции особого назначения посетили 40-летнюю одесситку, которая ценой своего здоровья спасла жизнь человеку, и оказали пострадавшей материальную помощь. ...

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18:04 3 февраля 2017

Улицу Московскую в Татарбунарах переименуют в честь погибшего воина АТО

В Татарбунарах в честь погибшего в зоне антитеррористической операции бойца Романа Гульченко назовут улицу. Переименование пройдет в частности в рамках ...

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17:47 3 февраля 2017

Одесситов ждут три удачных дня для покупок в «Таврии В»

Сегодня астрологи предлагают различные методики определения удачи, с помощью которых можно легко «рассчитать» какой день будет благоприятным для покупок, а ...

Подробнее >>

21:01 3 февраля

В поезде «Одесса-Москва» нашли почти 200 кг контрабандной колбасы
20:16 3 февраля

Пять районов Одесской области остались без руководителей
19:31 3 февраля

Одесский облсовет выделит миллион гривен на ремонт районной больницы
18:48 3 февраля

Полицейские оказали финансовую помощь одесситке, спасшей человека во время стрельбы
18:04 3 февраля

Улицу Московскую в Татарбунарах переименуют в честь погибшего воина АТО
17:47 3 февраля

Одесситов ждут три удачных дня для покупок в «Таврии В»
17:26 3 февраля

Одесское предприятие «забыло» заплатить государству 31 млн грн
16:49 3 февраля

Как жители Успенской,17 борются против наглого застройщика (видео)
16:20 3 февраля

Достали: одесского автохама наказали местные жители (фото)
15:38 3 февраля

Как Одесса будет праздновать Масленицу (программа)
15:02 3 февраля

В одесской мэрии увеличится количество чиновников
14:23 3 февраля

В Одессе появился блок интенсивного наблюдения за детьми (фото)
13:44 3 февраля

В центре Одессы грабитель напал на студентку
13:01 3 февраля

В Одессе автохамы заблокировали движение двух трамваев
12:22 3 февраля

В одесском «Сильпо» женщина купила селедку с «сюрпризом»
11:46 3 февраля

«Сейчас явно прослеживается желание правоохранительных органов вернуть себе тотальные функции контроля»
11:11 3 февраля

Степанов передал новые машины скорой помощи в районы Одесской области
10:48 3 февраля

Одесситы смогут покупать железнодорожные билеты через мобильное приложение
10:17 3 февраля

В Одесской области воруют в больницах
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В Одессе поймали преступников, которые похитили постоялицу элитного отеля
08:28 3 февраля

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20:25 2 февраля

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6 февраля 14:00
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9 февраля 11:00
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СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины
 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 