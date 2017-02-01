Погода
Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:

(0482) 340-308
(048) 705-40-25

искать по дате

Одессу и Тель-Авив свяжет новый прямой авиарейс     |     Около 20 пациентов с инвалидностью могут оказаться на улице в Одесской области     |     В Одесской области мужчина украл коробку с деньгами для больных детей     |     В Киевском отделе полиции Одессы новый начальник     |     Житель Одесской области умер после драки с друзьями     |     Одесситы везут к ОГА помощь для жителей Авдеевки (фото)     |     В Одессе стройка хостела разрушает памятник архитектуры (фото)     |     Валерий Матковский: «Саркофаги для мусорных контейнеров в Одессе – не что иное, как бессмысленная трата денег»     |     В Одессу привезли раненных бойцов из Авдеевки (фото)     |     Одесситов приглашают на Фестиваль любви     |     «Вечера французского кино» в Одессе посетили более 700 киноманов     |     Под Одессой прикрыли цех по разборке краденых авто     |     В Одессе собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки     |     Одесскому стрелку из «Беллини» отменили пожизненное заключение     |     В одесском парке Савицкого пруд заваливают мусором     |     Одесская «БИПА» без боя проходит в «Финал четырех» Кубка Украины     |     За сутки в Одесской области из-за пожаров погибли три человека     |     На поселке Котовского произошло тройное ДТП (фото)     |     В Измаиле девять семей пограничников получат новые квартиры     |     Одесситы раскупают билеты на премьеру фильма «На 50 оттенков темнее»     |     В Одессе обнаружили детскую одежду опасную для здоровья     |     Морское побережье в Одессе покрылось льдом (фото)     |     Одесские правоохранители задержали группу квартирных воров (фото)     |    
Точка зрения
Влиятельные одесситы
Пресс-центр
Главное сегодня

Одесскому стрелку из «Беллини» отменили пожизненное заключение
2017-02-01
Одесскому стрелку из «Беллини» отменили пожизненное заключение Треугольник Одесса-медиа

Коллегия Высшего специализированого суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменила пожизненный приговор для одесского стрелка, который 5 лет назад ворвался в ночной клуб и расстрелял толпу людей из карабина.

подробнее»
Новости Одессы
21:18 1 февраля 2017

Одессу и Тель-Авив свяжет новый прямой авиарейс

С 26 июня из Международного аэропорта Одесса будут выполняться прямые рейсы между Одессой и Тель-Авивом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Израильская авиакомпания Sun d'Or, которая ...

Подробнее >>
20:36 1 февраля 2017

Около 20 пациентов с инвалидностью могут оказаться на улице в Одесской области

Через месяц в Килийском районе закроют участковую больницу, в которой находятся 19 пациентов с инвалидностью. Об этом сообщает УСИ со ссылкой на сотрудницу больницы Галину Сухонюк.

Она рассказала, ...

Подробнее >>
19:52 1 февраля 2017

В Одесской области мужчина украл коробку с деньгами для больных детей

В Рени 44-летний мужчина украл коробку с денежными средствами для пожертвования больным детям в Свято-Вознесенского собора. Об этом сообщает BessarabiaINFORM.

Злоумышленник сбежал, но ...

Подробнее >>

19:08 1 февраля 2017

В Киевском отделе полиции Одессы новый начальник

Сегодня полковника Александра Лазаря назначили заместителем начальника Киевского отделения полиции ГУНП. Личному составу отделения его представил заместитель начальника ГУНП в ...

Подробнее >>
18:27 1 февраля 2017

Житель Одесской области умер после драки с друзьями

В селе Степовое Раздельнянского района в результате драки между четырьмя мужчинами один из них погиб.

Как сообщают в пресс-службе областной полиции, ...

Подробнее >>
17:42 1 февраля 2017

Одесситы везут к ОГА помощь для жителей Авдеевки (фото)

Одесская обладминистрация организовала сбор помощи для жителей страдающей от обстрелов Авдеевки. Сбор производится у бокового входа в здание ОГА по ...

Подробнее >>

21:18 1 февраля

Одессу и Тель-Авив свяжет новый прямой авиарейс
20:36 1 февраля

Около 20 пациентов с инвалидностью могут оказаться на улице в Одесской области
19:52 1 февраля

В Одесской области мужчина украл коробку с деньгами для больных детей
19:08 1 февраля

В Киевском отделе полиции Одессы новый начальник
18:27 1 февраля

Житель Одесской области умер после драки с друзьями
17:42 1 февраля

Одесситы везут к ОГА помощь для жителей Авдеевки (фото)
17:09 1 февраля

В Одессе стройка хостела разрушает памятник архитектуры (фото)
16:38 1 февраля

Валерий Матковский: «Саркофаги для мусорных контейнеров в Одессе – не что иное, как бессмысленная трата денег»
15:43 1 февраля

В Одессу привезли раненных бойцов из Авдеевки (фото)
14:59 1 февраля

Одесситов приглашают на Фестиваль любви
14:20 1 февраля

«Вечера французского кино» в Одессе посетили более 700 киноманов
13:38 1 февраля

Под Одессой прикрыли цех по разборке краденых авто
12:54 1 февраля

В Одессе собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки
12:18 1 февраля

Одесскому стрелку из «Беллини» отменили пожизненное заключение
11:44 1 февраля

В одесском парке Савицкого пруд заваливают мусором
11:07 1 февраля

Одесская «БИПА» без боя проходит в «Финал четырех» Кубка Украины
10:32 1 февраля

За сутки в Одесской области из-за пожаров погибли три человека
09:54 1 февраля

На поселке Котовского произошло тройное ДТП (фото)
09:32 1 февраля

В Измаиле девять семей пограничников получат новые квартиры
08:13 1 февраля

Одесситы раскупают билеты на премьеру фильма «На 50 оттенков темнее»
21:01 31 января

В Одессе обнаружили детскую одежду опасную для здоровья
20:17 31 января

Морское побережье в Одессе покрылось льдом (фото)
19:33 31 января

Одесские правоохранители задержали группу квартирных воров (фото)
все новости»
реклама
ТОП-5 Новостей
Просмотров: 20134
Комментариев...
Житель Одесской области умер после драки с друзьями
Просмотров: 16144
Комментариев...
На поселке Котовского произошло тройное ДТП (фото)
Просмотров: 15033
Комментариев...
Одесскому стрелку из «Беллини» отменили пожизненное заключение
Просмотров: 6618
Комментариев...
Под Одессой прикрыли цех по разборке краденых авто
Просмотров: 5395
Комментариев...
Одесситы везут к ОГА помощь для жителей Авдеевки (фото)
Скоро в пресс-центре
2 февраля 11:00
Пресс-конференция на тему: «Бенефис Олега Филимонова»
Последние комментарии

реклама
Актуальное

Персона

Игорь Матроскин о проекте ANIMALBWS, о выборе нужной стены и реакции прохожих
Игорь Матроскин о проекте ANIMALBWS, о выборе нужной стены и реакции прохожих
Стрит-арт и граффити становятся все более популярными видами уличного искусства в Одессе. Ворвавшись…

Пресс-эксперт

Пресс-эксперт. Гости студии - Александр Марков
Пресс-эксперт. Гости студии - Александр Марков
О новом в административном праве. 

Фоторепортаж

25 кадров некрасивой Аркадии зимой (фоторепортаж)
25 кадров некрасивой Аркадии зимой (фоторепортаж)
Более некрасивого пляжа, чем в Аркадии зимой, наверное, во всем мире не найти. Разрушенная Ротонда, …

Видеорепортаж

В Одессе завершился проект помощи больным с паллиативным статусом
В Одессе завершился проект помощи больным с паллиативным статусом
Общественная организация «Элеос» при поддержке международного фонда «Видродження&r…
Обзор прессы

АиФ

Забрать и поделить: В политикуме появились признаки внеочередных выборов
Забрать и поделить: В политикуме появились признаки внеочередных выборов
Минувшая неделя ознаменовалась несколькими необычными для украинской политики событиями Во-первых, …

Комсомольская правда

Одесситка шьет и вяжет малюсеньких мишек и зайчат
Одесситка шьет и вяжет малюсеньких мишек и зайчат
"Королевство на ладошке" 36-летняя Татьяна Скалозуб уже больше десятка лет шьет и вяжет м…

Жизнь в Одессе

Далеко не все из них рисковали собой на Майдане или в АТО
Далеко не все из них рисковали собой на Майдане или в АТО
За какие геройства дают «стволы» В числе удостоенных оказались не только и не столько л…

Одесская правда

Бьет – значит сядет
Бьет – значит сядет
Жертва николаевского садиста: «Когда зашивал мне рану по живому, грозился убить, если закричу&…
реклама

 

СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины
 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 