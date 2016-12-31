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В Одессе ссора бездомных из-за дамы сердца закончилась убийством (фото, видео)     |     В соломенном доме одессита теплый пол и крыша из камыша     |     Новогодние скидки в Одессе: что магазины предлагают покупателям     |     Овидиопольского убийцу взяли под стражу без права на залог     |     Новогодние спектакли и конкурсы в Одессе для детей и их родителей     |     Вероятной причиной зверского убийства под Одессой стала месть (фото, видео)     |     Чем запомнится одесситам уходящий 2016 год     |     Еще одного убийцу задержали в Одесской области     |     Райотдел, в котором держат овидиопольского убийцу, усиленно охраняют (фото)     |     Завтра возобновят двустороннее движение транспорта у дамбы Хаджибейского лимана     |     В Одессе военный чиновник требовал взятку за ремонт казарм (фото)     |     В Одессе трамвай №10 снова будет ходить до Тираспольской площади     |     Чем заняться в Одессе на новогодние праздники     |     Новогоднюю Одессу уродуют дешевые развлечения (фото)     |     Борис Музалев: «Одесский дипломатический клуб помогает повышать авторитет города и страны»     |     Браконьеры застрелили лебедя, прилетевшего в Одесскую область из Тундры     |     Головин сообщил о задержании овидиопольского убийцы     |     В Одессе женщина попала под колеса автобуса     |     В Одессе задержали подозреваемого в жестоком убийстве     |     В полиции опровергли информацию о том, что овидиопольскому убийце предложили сдаться     |     Правоохранители взяли овидиопольского убийцу в кольцо и предлагают сдаться (обновлено)     |     Одесские таксисты повысили цены, не дожидаясь Нового года     |     Одесские силовики ищут вооруженного убийцу в курортной Грибовке     |    
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Чем запомнится одесситам уходящий 2016 год
2016-12-31
Чем запомнится одесситам уходящий 2016 год Треугольник Одесса-медиа

В конце каждого года принято подводить итоги, поэтому мы решили вспомнить, чем жил наш город и область, какие события были самыми запоминающимися и важными для нас.

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Новости Одессы
10:10 1 января 2017

В Одессе ссора бездомных из-за дамы сердца закончилась убийством (фото, видео)

Мотивом совершения преступления стала ревность. Увидев, что малознакомый мужчина пытается ухаживать за его любимой женщиной, злоумышленник лишил его жизни.

27 декабря ...

Подробнее >>
18:27 31 декабря 2016

В соломенном доме одессита теплый пол и крыша из камыша

Все чаще к местным строителям обращаются с просьбой возвести соломенную усадьбу. Стены таких эко-домов – саманный кирпич и соломенные тюки, ...

Подробнее >>
17:07 31 декабря 2016

Новогодние скидки в Одессе: что магазины предлагают покупателям

Новый год – это повод не только нарядить елку и накрыть праздничный стол, но и обновить гардероб. Праздничные скидки так ...

Подробнее >>

15:40 31 декабря 2016

Овидиопольского убийцу взяли под стражу без права на залог

Подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и женщины в Овидиополе взят под стражу без права на залог. Об этом сообщает пресс-служба ...

Подробнее >>
14:11 31 декабря 2016

Новогодние спектакли и конкурсы в Одессе для детей и их родителей

Новый год – это сказочная ночь, когда детишки ожидают прихода доброго Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки, разнообразных чудес, и, ...

Подробнее >>
12:48 31 декабря 2016

Вероятной причиной зверского убийства под Одессой стала месть (фото, видео)

Правоохранители установили, что причиной трагедии стала месть. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Напомним, что 29 декабря по спецлинии «102» поступило сообщение о ...

Подробнее >>

10:10 1 января

В Одессе ссора бездомных из-за дамы сердца закончилась убийством (фото, видео)
18:27 31 декабря 2016

В соломенном доме одессита теплый пол и крыша из камыша
17:07 31 декабря 2016

Новогодние скидки в Одессе: что магазины предлагают покупателям
15:40 31 декабря 2016

Овидиопольского убийцу взяли под стражу без права на залог
14:11 31 декабря 2016

Новогодние спектакли и конкурсы в Одессе для детей и их родителей
12:48 31 декабря 2016

Вероятной причиной зверского убийства под Одессой стала месть (фото, видео)
10:59 31 декабря 2016

Чем запомнится одесситам уходящий 2016 год
09:33 31 декабря 2016

Еще одного убийцу задержали в Одесской области
21:03 30 декабря 2016

Райотдел, в котором держат овидиопольского убийцу, усиленно охраняют (фото)
20:20 30 декабря 2016

Завтра возобновят двустороннее движение транспорта у дамбы Хаджибейского лимана
19:35 30 декабря 2016

В Одессе военный чиновник требовал взятку за ремонт казарм (фото)
18:51 30 декабря 2016

В Одессе трамвай №10 снова будет ходить до Тираспольской площади
18:04 30 декабря 2016

Чем заняться в Одессе на новогодние праздники
16:26 30 декабря 2016

Новогоднюю Одессу уродуют дешевые развлечения (фото)
15:40 30 декабря 2016

Борис Музалев: «Одесский дипломатический клуб помогает повышать авторитет города и страны»
14:53 30 декабря 2016

Браконьеры застрелили лебедя, прилетевшего в Одесскую область из Тундры
14:01 30 декабря 2016

Головин сообщил о задержании овидиопольского убийцы
13:50 30 декабря 2016

В Одессе женщина попала под колеса автобуса
13:07 30 декабря 2016

В Одессе задержали подозреваемого в жестоком убийстве
12:23 30 декабря 2016

В полиции опровергли информацию о том, что овидиопольскому убийце предложили сдаться
11:46 30 декабря 2016

Правоохранители взяли овидиопольского убийцу в кольцо и предлагают сдаться (обновлено)
11:25 30 декабря 2016

Одесские таксисты повысили цены, не дожидаясь Нового года
10:37 30 декабря 2016

Одесские силовики ищут вооруженного убийцу в курортной Грибовке
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В Одессе ссора бездомных из-за дамы сердца закончилась убийством (фото, видео)
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СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины
 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 