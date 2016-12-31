Чем запомнится одесситам уходящий 2016 год
В конце каждого года принято подводить итоги, поэтому мы решили вспомнить, чем жил наш город и область, какие события были самыми запоминающимися и важными для нас.
В Одессе ссора бездомных из-за дамы сердца закончилась убийством (фото, видео)
Мотивом совершения преступления стала ревность. Увидев, что малознакомый мужчина пытается ухаживать за его любимой женщиной, злоумышленник лишил его жизни.
27 декабря ...
В соломенном доме одессита теплый пол и крыша из камыша
Все чаще к местным строителям обращаются с просьбой возвести соломенную усадьбу. Стены таких эко-домов – саманный кирпич и соломенные тюки, ...
Новогодние скидки в Одессе: что магазины предлагают покупателям
Новый год – это повод не только нарядить елку и накрыть праздничный стол, но и обновить гардероб. Праздничные скидки так ...
Овидиопольского убийцу взяли под стражу без права на залог
Подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и женщины в Овидиополе взят под стражу без права на залог. Об этом сообщает пресс-служба ...
Новогодние спектакли и конкурсы в Одессе для детей и их родителей
Новый год – это сказочная ночь, когда детишки ожидают прихода доброго Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки, разнообразных чудес, и, ...
Вероятной причиной зверского убийства под Одессой стала месть (фото, видео)
Правоохранители установили, что причиной трагедии стала месть. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Напомним, что 29 декабря по спецлинии «102» поступило сообщение о ...