Как жители Успенской,17 борются против наглого застройщика (видео)
Одесситы, проживающие в доме по адресу Успенская,17 уже более полугода ведут борьбу против бизнесмена Геннадия Когана, который незаконно захватил 370 квадратных метров чердака дома и обустроил там гостиницу.
Одесские правоохранители задержали координатора схемы Курченко
Одесский суд взял под стражу днепровского предпринимателя Сергея Костюка, который руководил фиктивным вывозом нефтепродуктов из Одесской области. Об сообщает ...
Одесситы спасли замерзающего в море лебедя
На 16-й станции Большого Фонтана заметили застрявшего во льду лебедя и спасли его. Об этом сообщают активисты общественной организации «Вуличний фронт» в ...
На пожаре в Одессе пострадал ребенок
Сегодня утром в Одессе произошел пожар. Как передает «Первый городской», об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС Украины в Одесской области Андрей Мельник.
Инцидент произошел ...
Кабмин официально переименовал Ильичевский морской порт
В рамках закона о декоммунизации Кабмин переименовал Ильичевский морской порт. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабинета Министров Украины.
Согласно Постановлению №46, Ильичевский морской порт ...
В Одессе установят 27 современных остановок общественного транспорта
Власти города выделят 1,2 млн грн на новые остановки в центре Одессы. Как передает УСИ, об этом стало известно в ходе ...
В центре Одессы столкнулись «Тойота» и «Жигули»: есть пострадавшие (фото)
Сегодня утром на пересечении улиц Пушкинской и Большой Арнаутской произошло ДТП. Об этом сообщил Юрий Головчук в группе «Безпечне мiсто».
Так, дорогу не поделили ...