Ко Дню Соборности в Одессе состоится хоровой фестиваль (программа)
В фестивале будут участвовать разнообразные коллективы - от профессиональных до самодеятельных: камерный хор Ave Musica, женский муниципальный хор «Боевые подруги», хоровая капела Chorus Fest и другие.
На одесском Привозе возник пожар
На территории рынка «Привоз» возник пожар. Об этом сообщают одесские СМИ.
Инцидент произошел около 16:00. Горели торговые павильоны со стороны Новощепного ряда. ...
В Одессе митингуют против агрессии Путина
Сегодня одесские патриоты присоединились к акции «Стоп Путин, стоп война», которая проходит более чем в 50-ти странах. Об этом сообщает Пушкинская.
Около ...
На одесском поселке Котовского иномарка сбила нетрезвого пешехода
На углу улицы Затонского и проспекта Добровольского недалеко от пешеходного перехода Toyota Camry сбила пешехода. Об этом сообщает 7 канал.
Пострадавшего забрала карета «скорой помощи».
По предварительным ...
Партию киви с опасным паразитом обнаружили в Одессе
В Одесском морском торговом порту обнаружили груз киви, который заражен средиземноморской плодовой мухой. Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы.
Так, партию киви весом 19,6 тонн забраковали.
А в Грецию, из который ...
Патрульные Одессы устроили флешмоб в поддержку ветеранов
Одесские полицейские устроили флешмоб в поддержку ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Управление патрульной полиции Одессы приняло эстафету #22PushupChallenge от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
В ...
В Одессе стартовал фестиваль китайской культуры (фоторепортаж)
В Одессе стартовал кинофестиваль «Познай Поднебесную». Он проходит на территории киностудии и посвящен 25-тилетию установления дипломатических отношений между Украиной и ...