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Чего ждать от нового губернатора Одесской области: мнения экспертов
2017-01-16
Чего ждать от нового губернатора Одесской области: мнения экспертов Треугольник Одесса-медиа

Одесские эксперты пока осторожны в своих мнениях насчет нового руководителя, но однозначно ожидают более продуктивной работы над развитием региона, чем при предыдущей команде. В первую очередь назначение Максима Степанова может означать прекращение открытого конфликта между обладминистрацией и мэрией, который имел место быть между Михаилом Саакашвили и Геннадием Трухановым.

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17:19 16 января 2017

Одесский художник слепил из снега ангела (фото)

Одессит Виталий Дець слепил из снега скульптуру ангела в человеческий рост.

Для изготовления шедевра мастеру понадобились небольшая лопатка, несколько помощников и ...

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16:35 16 января 2017

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Свидетельства о рождении ребенка, брак за сутки, антикоррупционные программы и сервисы для бизнеса – Главное территориальное управление юстиции в Одесской ...

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15:49 16 января 2017

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15:02 16 января 2017

Часть поселка Котовского останется без воды 17 января

В связи с ремонтными работами 17 января часть поселка Котовского останется без воды. С 09:00 до 22:00 подача воды будет ...

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14:17 16 января 2017

В частном доме в Одесской области нашли гранаты и тротил (фото)

В частном доме села Усатово Беляевского района правоохранители обнаружили арсенал различного оружия и взрывчатку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры ...

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13:33 16 января 2017

В Одесской области мужчина поджог дом с собственными детьми

Пожар в селе Федосеевка Окнянского района Одесской области, который произошел в ночь на субботу 14 января, устроил отец детей. Об этом говорится ...

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17:19 16 января

Одесский художник слепил из снега ангела (фото)
16:35 16 января

«Брак за сутки», экспресс-свидетельства о рождении и СЭТАМ – одесский Минюст отчитался о работе за год
15:49 16 января

Чиновники сорвали два суда по делу многодетной матери Галины Мартыновой
15:02 16 января

Часть поселка Котовского останется без воды 17 января
14:17 16 января

В частном доме в Одесской области нашли гранаты и тротил (фото)
13:33 16 января

В Одесской области мужчина поджог дом с собственными детьми
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14:35 15 января

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12:01 15 января

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18:35 14 января

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СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины
 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 