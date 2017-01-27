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Серьезное ДТП произошло возле одесского автовокзала (фото)     |     В Одесской области браконьеры подожгли камыш, чтобы выкурить и убить животных     |     «Одесгорэлектротранс» выпустит на маршрут новый трамвай собственного производства     |     В результате стрельбы возле одесского рынка пострадала женщина     |     Тройное ДТП в Одессе: водителя «Хюндай» госпитализировали (фото)     |     Одесский аэропорт опровергает обвинения в недоливе топлива      |     Под Одессой неизвестные разгромили детскую амбулаторию и устроили пожар (фото)     |     На пожаре в Одесской области погиб мужчина     |     Одесский ЦОГ объединил тысячную пару (фото)     |     Одесские таможенники обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет в грузовике с кукурузой     |     Мужчина пытался вывезти 12 кг янтаря из Одесской области     |     Одесские полицейские задержали автовора-рецидивиста     |     В Одесской области взорвали лодку сына директора «Тузловских лиманов»     |     Во время пожара в Затоке погиб охранник базы отдыха     |     Одесские наркоманы ищут закладки с самого утра (фото)     |     Овидиопольский убийца повесился в СИЗО     |     Тонны зараженных цитрусовых пытались провезти в Одессу     |     Одессит сдал квартиру и остался без техники и мебели     |     Тройное ДТП в Одессе: водителя Nissan забрала «скорая»     |     Одесские пограничники с помощью тепловизора задержали троих нарушителей     |     В Одессе выйдут на маршруты 5 новых троллейбусов     |     Бывший узник гетто из Одессы: «Весь наш мир был ограничен колючей проволокой»     |     Поджигателя семьи в Одесской области взяли под стражу     |    
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Новости Одессы
19:25 29 января 2017

Серьезное ДТП произошло возле одесского автовокзала (фото)

Сегодня, около 14:30 на улице Грушевского столкнулись два авто. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Так, со стороны ул. Парковой по ...

Подробнее >>
18:20 29 января 2017

В Одесской области браконьеры подожгли камыш, чтобы выкурить и убить животных

Вчера в нацпарке «Тузловские лиманы» группа браконьеров подожгла камыш и ждали пока испуганные животную начнут выбегать оттуда. Об этом сообщает директор ...

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17:02 29 января 2017

«Одесгорэлектротранс» выпустит на маршрут новый трамвай собственного производства

В понедельник на маршрут выйдет уже пятый вагон с частично низким полом производства КП «Одесгорэлектротранс». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новый вагон будет ...

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15:44 29 января 2017

В результате стрельбы возле одесского рынка пострадала женщина

Недалеко от Староконного рынка произошёл конфликт со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. 

Так, на ул. Раскидайловской между несколькими мужчинами возникла ...

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14:26 29 января 2017

Тройное ДТП в Одессе: водителя «Хюндай» госпитализировали (фото)

На углу Адмиральского проспекта и улицы Краснова столкнулись сразу три авто. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Так, около 11:30 автомобиль ...

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13:05 29 января 2017

Одесский аэропорт опровергает обвинения в недоливе топлива

«Международный аэропорт «Одесса» не занимается закупкой и поставкой топлива авиакомпаниям. Об этом заявила его пресс-секретарь Мария Попович.

На протяжение нескольких дней некоторые ...

Подробнее >>

19:25 29 января

Серьезное ДТП произошло возле одесского автовокзала (фото)
18:20 29 января

В Одесской области браконьеры подожгли камыш, чтобы выкурить и убить животных
17:02 29 января

«Одесгорэлектротранс» выпустит на маршрут новый трамвай собственного производства
15:44 29 января

В результате стрельбы возле одесского рынка пострадала женщина
14:26 29 января

Тройное ДТП в Одессе: водителя «Хюндай» госпитализировали (фото)
13:05 29 января

Одесский аэропорт опровергает обвинения в недоливе топлива

11:47 29 января

Под Одессой неизвестные разгромили детскую амбулаторию и устроили пожар (фото)
10:26 29 января

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20:01 28 января

Одесские таможенники обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет в грузовике с кукурузой
17:42 28 января

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16:25 28 января

Одесские полицейские задержали автовора-рецидивиста
15:08 28 января

В Одесской области взорвали лодку сына директора «Тузловских лиманов»
13:49 28 января

Во время пожара в Затоке погиб охранник базы отдыха
12:30 28 января

Одесские наркоманы ищут закладки с самого утра (фото)
11:11 28 января

Овидиопольский убийца повесился в СИЗО
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19:41 27 января

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18:57 27 января

В Одессе выйдут на маршруты 5 новых троллейбусов
18:13 27 января

Бывший узник гетто из Одессы: «Весь наш мир был ограничен колючей проволокой»
17:33 27 января

Поджигателя семьи в Одесской области взяли под стражу
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31 января 11:00
Пресс-конференция на тему: «Итоги проекта «Адвокация интересов больных с паллиативным статусом в Одесской области»
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СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины
 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 