Одесскому стрелку из «Беллини» отменили пожизненное заключение
Коллегия Высшего специализированого суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменила пожизненный приговор для одесского стрелка, который 5 лет назад ворвался в ночной клуб и расстрелял толпу людей из карабина.
Одессу и Тель-Авив свяжет новый прямой авиарейс
С 26 июня из Международного аэропорта Одесса будут выполняться прямые рейсы между Одессой и Тель-Авивом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Израильская авиакомпания Sun d'Or, которая ...
Около 20 пациентов с инвалидностью могут оказаться на улице в Одесской области
Через месяц в Килийском районе закроют участковую больницу, в которой находятся 19 пациентов с инвалидностью. Об этом сообщает УСИ со ссылкой на сотрудницу больницы Галину Сухонюк.
Она рассказала, ...
В Одесской области мужчина украл коробку с деньгами для больных детей
В Рени 44-летний мужчина украл коробку с денежными средствами для пожертвования больным детям в Свято-Вознесенского собора. Об этом сообщает BessarabiaINFORM.
Злоумышленник сбежал, но ...
В Киевском отделе полиции Одессы новый начальник
Сегодня полковника Александра Лазаря назначили заместителем начальника Киевского отделения полиции ГУНП. Личному составу отделения его представил заместитель начальника ГУНП в ...
Житель Одесской области умер после драки с друзьями
В селе Степовое Раздельнянского района в результате драки между четырьмя мужчинами один из них погиб.
Как сообщают в пресс-службе областной полиции, ...
Одесситы везут к ОГА помощь для жителей Авдеевки (фото)
Одесская обладминистрация организовала сбор помощи для жителей страдающей от обстрелов Авдеевки. Сбор производится у бокового входа в здание ОГА по ...