Чего ждать от нового губернатора Одесской области: мнения экспертов
Одесские эксперты пока осторожны в своих мнениях насчет нового руководителя, но однозначно ожидают более продуктивной работы над развитием региона, чем при предыдущей команде. В первую очередь назначение Максима Степанова может означать прекращение открытого конфликта между обладминистрацией и мэрией, который имел место быть между Михаилом Саакашвили и Геннадием Трухановым.
Одесский художник слепил из снега ангела (фото)
Одессит Виталий Дець слепил из снега скульптуру ангела в человеческий рост.
Для изготовления шедевра мастеру понадобились небольшая лопатка, несколько помощников и ...
«Брак за сутки», экспресс-свидетельства о рождении и СЭТАМ – одесский Минюст отчитался о работе за год
Свидетельства о рождении ребенка, брак за сутки, антикоррупционные программы и сервисы для бизнеса – Главное территориальное управление юстиции в Одесской ...
Чиновники сорвали два суда по делу многодетной матери Галины Мартыновой
Многодетная мать Галина Мартынова не смогла обжаловать решение Приморской райадминистрации о лишении ее прав на воспитание приемных детей. Заседание суда, ...
Часть поселка Котовского останется без воды 17 января
В связи с ремонтными работами 17 января часть поселка Котовского останется без воды. С 09:00 до 22:00 подача воды будет ...
В частном доме в Одесской области нашли гранаты и тротил (фото)
В частном доме села Усатово Беляевского района правоохранители обнаружили арсенал различного оружия и взрывчатку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры ...
В Одесской области мужчина поджог дом с собственными детьми
Пожар в селе Федосеевка Окнянского района Одесской области, который произошел в ночь на субботу 14 января, устроил отец детей. Об этом говорится ...