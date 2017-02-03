Одесситов ждут три удачных дня для покупок в «Таврии В»
Сегодня астрологи предлагают различные методики определения удачи, с помощью которых можно легко «рассчитать» какой день будет благоприятным для покупок, а какой для любви или принятия важных решений.
В поезде «Одесса-Москва» нашли почти 200 кг контрабандной колбасы
Пограничники Сумского отряда обнаружили партию контрабандной мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Инцидент произошел минувшей ночью в пункте контроля «Конотоп».
Так, во время проверки ...
Пять районов Одесской области остались без руководителей
Петр Порошенко подписал распоряжения об увольнении глав пяти районных госадминистраций в Одесской области. Данное распоряжение опубликовано на официальном сайте президента.
Так, должностей лишились ...
Одесский облсовет выделит миллион гривен на ремонт районной больницы
В Саратской ЦРБ начали капитальный ремонт лечебного корпуса №2а. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
В трехэтажное здание корпуса входят два отделения — терапевтическое ...
Полицейские оказали финансовую помощь одесситке, спасшей человека во время стрельбы
Бойцы батальона полиции особого назначения посетили 40-летнюю одесситку, которая ценой своего здоровья спасла жизнь человеку, и оказали пострадавшей материальную помощь. ...
Улицу Московскую в Татарбунарах переименуют в честь погибшего воина АТО
В Татарбунарах в честь погибшего в зоне антитеррористической операции бойца Романа Гульченко назовут улицу. Переименование пройдет в частности в рамках ...
Одесситов ждут три удачных дня для покупок в «Таврии В»
Сегодня астрологи предлагают различные методики определения удачи, с помощью которых можно легко «рассчитать» какой день будет благоприятным для покупок, а ...