В Одессе показали, как будет выглядеть площадь Деревянко и улица Филатова (презентация)
Одесский исполком утвердил две схемы расположения торговых объектов, которые помогут избавиться от стихийных базаров, позволят сохранить зеленые зоны и восстановить пешеходно-транспортное движение.
Серьезное ДТП произошло возле одесского автовокзала (фото)
Сегодня, около 14:30 на улице Грушевского столкнулись два авто. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Так, со стороны ул. Парковой по ...
В Одесской области браконьеры подожгли камыш, чтобы выкурить и убить животных
Вчера в нацпарке «Тузловские лиманы» группа браконьеров подожгла камыш и ждали пока испуганные животную начнут выбегать оттуда. Об этом сообщает директор ...
«Одесгорэлектротранс» выпустит на маршрут новый трамвай собственного производства
В понедельник на маршрут выйдет уже пятый вагон с частично низким полом производства КП «Одесгорэлектротранс». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Новый вагон будет ...
В результате стрельбы возле одесского рынка пострадала женщина
Недалеко от Староконного рынка произошёл конфликт со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Так, на ул. Раскидайловской между несколькими мужчинами возникла ...
Тройное ДТП в Одессе: водителя «Хюндай» госпитализировали (фото)
На углу Адмиральского проспекта и улицы Краснова столкнулись сразу три авто. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Так, около 11:30 автомобиль ...
Одесский аэропорт опровергает обвинения в недоливе топлива
«Международный аэропорт «Одесса» не занимается закупкой и поставкой топлива авиакомпаниям. Об этом заявила его пресс-секретарь Мария Попович.
На протяжение нескольких дней некоторые ...