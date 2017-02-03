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Как жители Успенской,17 борются против наглого застройщика (видео)
2017-02-03
Как жители Успенской,17 борются против наглого застройщика (видео) Треугольник Одесса-медиа

Одесситы, проживающие в доме по адресу Успенская,17 уже более полугода ведут борьбу против бизнесмена Геннадия Когана, который незаконно захватил 370 квадратных метров чердака дома и обустроил там гостиницу.

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Новости Одессы
18:39 5 февраля 2017

Одесские правоохранители задержали координатора схемы Курченко

Одесский суд взял под стражу днепровского предпринимателя Сергея Костюка, который руководил фиктивным вывозом нефтепродуктов из Одесской области. Об сообщает ...

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17:21 5 февраля 2017

Одесситы спасли замерзающего в море лебедя

На 16-й станции Большого Фонтана заметили застрявшего во льду лебедя и спасли его. Об этом сообщают активисты общественной организации «Вуличний фронт» в ...

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16:02 5 февраля 2017

На пожаре в Одессе пострадал ребенок

Сегодня утром в Одессе произошел пожар. Как передает «Первый городской», об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС Украины в Одесской области Андрей Мельник.

Инцидент произошел ...

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14:44 5 февраля 2017

Кабмин официально переименовал Ильичевский морской порт

В рамках закона о декоммунизации Кабмин переименовал Ильичевский морской порт. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабинета Министров Украины.

Согласно Постановлению №46, Ильичевский морской порт ...

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13:26 5 февраля 2017

В Одессе установят 27 современных остановок общественного транспорта

Власти города выделят 1,2 млн грн на новые остановки в центре Одессы. Как передает УСИ, об этом стало известно в ходе ...

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12:00 5 февраля 2017

В центре Одессы столкнулись «Тойота» и «Жигули»: есть пострадавшие (фото)

Сегодня утром на пересечении улиц Пушкинской и Большой Арнаутской произошло ДТП. Об этом сообщил Юрий Головчук в группе «Безпечне мiсто».

Так, дорогу не поделили ...

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18:39 5 февраля

Одесские правоохранители задержали координатора схемы Курченко
17:21 5 февраля

Одесситы спасли замерзающего в море лебедя
16:02 5 февраля

На пожаре в Одессе пострадал ребенок
14:44 5 февраля

Кабмин официально переименовал Ильичевский морской порт
13:26 5 февраля

В Одессе установят 27 современных остановок общественного транспорта
12:00 5 февраля

В центре Одессы столкнулись «Тойота» и «Жигули»: есть пострадавшие (фото)
10:50 5 февраля

Врач-онколог: «Одессе требуется еще один онкологический диспансер»
09:32 5 февраля

Одесская теннисистка стала победительницей международного турнира на Тайване
18:42 4 февраля

22 Pushup Challenge: эстафету приняли сотрудники одесского «КОРД» (видео)
17:20 4 февраля

Насиров закрыл «Открытое таможенное пространство» в Одессе
16:02 4 февраля

Под Одессой перевернулся грузовик с щебнем (фото)
14:44 4 февраля

Под Одессой спасатели эвакуировали людей из горящего здания
13:23 4 февраля

Один из одесских трамваев временно изменил маршрут
12:03 4 февраля

В Одесской области полицейские задержали уличных воров
10:45 4 февраля

Бювет на одесских Черемушках откроется после ремонта
09:26 4 февраля

В Одессе мужчину сначала сбила легковушка, а потом троллейбус
21:01 3 февраля

В поезде «Одесса-Москва» нашли почти 200 кг контрабандной колбасы
20:16 3 февраля

Пять районов Одесской области остались без руководителей
19:31 3 февраля

Одесский облсовет выделит миллион гривен на ремонт районной больницы
18:48 3 февраля

Полицейские оказали финансовую помощь одесситке, спасшей человека во время стрельбы
18:04 3 февраля

Улицу Московскую в Татарбунарах переименуют в честь погибшего воина АТО
17:47 3 февраля

Одесситов ждут три удачных дня для покупок в «Таврии В»
17:26 3 февраля

Одесское предприятие «забыло» заплатить государству 31 млн грн
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В центре Одессы столкнулись «Тойота» и «Жигули»: есть пострадавшие (фото)
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Врач-онколог: «Одессе требуется еще один онкологический диспансер»
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6 февраля 14:00
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В Одессе пройдет звездный бенефис Олега Филимонова
В Одессе пройдет звездный бенефис Олега Филимонова
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Резолюция упрека: О чем говорит жестокая резолюция Ассамблеи по Украине?
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В Одессе с боем задерживали банду иностранцев-домушников [фото, видео]
В Одессе с боем задерживали банду иностранцев-домушников [фото, видео]
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Кем был настоящий Гоцман из сериала «Ликвидация» 10 лет назад на экраны вышел и сразу …
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СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины
 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 