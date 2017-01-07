Из-за аварии на теплотрассе отключили отопление в 35 домах Одессы
Как сообщает КП «Теплоснабжение города Одессы», сегодня ночью, около 01:30, произошла авария на теплотрассе.
В Одесской области нашли тело замерзшего пограничника
Еще одной жертвой стихии, которая накрыла Одесскую область стал пограничник. Об этом сообщает глава Килийского райсовета Павел Бойченко на своей странице ...
Женщина из Одесской области вышла из дома в подавленном настроении и не вернулась
В Одесской области пропала жительница села Новая Дофиновка Светлана Гордиенко (Павлова). Как передает УСИ, об этом родственники пропавшией женщиныы написали на «Одесском форуме».
Так, ...
Из-за жалобы на вагон со снегом в Одессу приедет комиссия
В Одессу направлена комиссия из-за жалобы на вагон со снегом внутри. Об этом сообщает глава Укрзалізниці Войцех Балчун на своей странице в Facebook.
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В Одесской области во время уборки снега погиб человек
Во время проведения работ по расчистке дорог от снега скончался работник дорожной службы. Как передает информационное агентство Интерфакс-Украина, об этом сообщает сотрудник пресс-службы ...
Целый район Одессы остался без воды
Из нескольких аварий жители Таирово остались без воды. По данным Инфоксводоканала, вода в квартирах жителей района появится не раньше сегодняшнего ...
Вагон в поезде Одесса-Ужгород засыпало снегом (фото)
Один из вагонов поезда Одесса - Ужгород засыпало снегом из щелей в окне. Об этом сообщает одесситка Елена Пономарева на ...