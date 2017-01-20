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Ко Дню Соборности в Одессе состоится хоровой фестиваль (программа)
2017-01-20
Ко Дню Соборности в Одессе состоится хоровой фестиваль (программа) Треугольник Одесса-медиа

В фестивале будут участвовать разнообразные коллективы - от профессиональных до самодеятельных: камерный хор Ave Musica, женский муниципальный хор «Боевые подруги», хоровая капела Chorus Fest и другие.

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Новости Одессы
18:33 21 января 2017

На одесском Привозе возник пожар

На территории рынка «Привоз» возник пожар. Об этом сообщают одесские СМИ.

Инцидент произошел около 16:00. Горели торговые павильоны со стороны Новощепного ряда. ...

Подробнее >>
17:12 21 января 2017

В Одессе митингуют против агрессии Путина

Сегодня одесские патриоты присоединились к акции «Стоп Путин, стоп война», которая проходит более чем в 50-ти странах. Об этом сообщает Пушкинская.

Около ...

Подробнее >>
15:53 21 января 2017

На одесском поселке Котовского иномарка сбила нетрезвого пешехода

На углу улицы Затонского и проспекта Добровольского недалеко от пешеходного перехода Toyota Camry сбила пешехода. Об этом сообщает 7 канал.

Пострадавшего забрала карета «скорой помощи».

По предварительным ...

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14:35 21 января 2017

Партию киви с опасным паразитом обнаружили в Одессе

В Одесском морском торговом порту обнаружили груз киви, который заражен средиземноморской плодовой мухой. Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы.

Так, партию киви весом 19,6 тонн забраковали.

А в Грецию, из который ...

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13:18 21 января 2017

Патрульные Одессы устроили флешмоб в поддержку ветеранов

Одесские полицейские устроили флешмоб в поддержку ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Управление патрульной полиции Одессы приняло эстафету #22PushupChallenge от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В ...

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11:56 21 января 2017

В Одессе стартовал фестиваль китайской культуры (фоторепортаж)

В Одессе стартовал кинофестиваль «Познай Поднебесную». Он проходит на территории киностудии и посвящен 25-тилетию установления дипломатических отношений между Украиной и ...

Подробнее >>

18:33 21 января

На одесском Привозе возник пожар
17:12 21 января

В Одессе митингуют против агрессии Путина
15:53 21 января

На одесском поселке Котовского иномарка сбила нетрезвого пешехода
14:35 21 января

Партию киви с опасным паразитом обнаружили в Одессе
13:18 21 января

Патрульные Одессы устроили флешмоб в поддержку ветеранов
11:56 21 января

В Одессе стартовал фестиваль китайской культуры (фоторепортаж)
10:40 21 января

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09:22 21 января

В Одесской области под колеса машины попала девочка
20:49 20 января

Группу уличных грабителей задержали в Одесской области
20:05 20 января

Одесские студенты жалуются на антисанитарию в общежитии и коменданта-взяточницу
19:21 20 января

В Одессе женщина убила свою свекровь во время драки
18:37 20 января

В 2017 году в Одессу зайдет новейший британский эсминец
17:52 20 января

Греческий парк может постигнуть судьба одной из улиц Черноморска, уходящая в море – одесские строители
17:07 20 января

В Одесской области отец на ночь оставил 2-летнего ребенка на улице
16:22 20 января

В Одессе водитель «Фольксвагена» устроил стрельбу
15:54 20 января

В одесском «Олимпийце» спортсмены тренируются в холоде и сырости (видео)
14:49 20 января

В одесской мэрии нашли замену Шандрыку
14:24 20 января

В 2016 году на переездах Одесской ЖД произошло 19 аварий
13:52 20 января

На одесском Таирова столкнулись три автомобиля (фото)
13:22 20 января

Ко Дню Соборности в Одессе состоится хоровой фестиваль (программа)
12:37 20 января

В Одесской области боец АТО попал в драку (фото)
11:52 20 января

Несмотря на ходатайство полиции, поджигателя семьи в Одесской области отпустили под домашний арест
11:24 20 января

Анисия Гонимович: «Лауреаткой десятков конкурсов красоты и танцев помогли стать тренеры и родители»
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СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины
 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 