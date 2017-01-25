Январское море в Одессе: 15 кадров обледеневшего Ланжерона (фоторепортаж)
Несколько часов плюсовой температуры в последние два дня не позволяют льдам, покрывшим набережную Ланжерона, растаять. Толстым слоем они покрыли смотровые площадки возле дельфинария, ограждения и некоторые причалы. Одесситы и гости города кормят булочками чаек, фотографируются и просто любуются морем.
В Одессе нашли пенсионера, пропавшего вчера в Овидиопольском районе
Одессит и сотрудники патрульной полиции помогли заблудившемуся пенсионеру вернутся домой.
Как сообщают в пресс-службе управления, растерянного пожилого мужчину на улице Водопроводной ...
В Одессе горел склад заброшенного завода «Центролит» (фото)
Сегодня, 26 января, загорелся склад бывшего литейного завода «Центролит» на 20 км Старокиевского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС ...
«Он игнорировал мои советы»: адвокат отказался защищать обвиняемого по «делу 2 мая» Мефедова
На сегодняшнем заседании суда адвокат Андрей Каркищенко, который защищал одного из фигурантов по «делу 2 мая» Евгения Мефедова, отказался от ...
Фотохудожники сделают портфолио Одесской области на 300 страницах
В ближайшее время в Одессе начнут создавать портфолио Одесской области. В проекте примут участие более десяти фотохудожников под руководством Олега ...
В Измаиле построят самый большой спортивный комплекс в Одесской области
В Измаиле возводят новый многопрофильный спортивный комплекс, который станет самым большим на территории Одесской области.
По информации «БессарабияINFORM», строительные работы начались ...
Преступник, стрелявший на Киевском рынке, совершил самоубийство при задержании (обновлено)
Днем, 25 января, в Одессе на Киевском рынке преступник выстрелил в пожилого мужчину, который сделал ему замечание за попытку въехать ...