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Январское море в Одессе: 15 кадров обледеневшего Ланжерона (фоторепортаж)
2017-01-25
Январское море в Одессе: 15 кадров обледеневшего Ланжерона (фоторепортаж) Треугольник Одесса-медиа

Несколько часов плюсовой температуры в последние два дня не позволяют льдам, покрывшим набережную Ланжерона, растаять. Толстым слоем они покрыли смотровые площадки возле дельфинария, ограждения и некоторые причалы. Одесситы и гости города кормят булочками чаек, фотографируются и просто любуются морем.

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13:26 26 января 2017

В Одессе нашли пенсионера, пропавшего вчера в Овидиопольском районе

Одессит и сотрудники патрульной полиции помогли заблудившемуся пенсионеру вернутся домой.

Как сообщают в пресс-службе управления, растерянного пожилого мужчину на улице Водопроводной ...

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12:42 26 января 2017

В Одессе горел склад заброшенного завода «Центролит» (фото)

Сегодня, 26 января, загорелся склад бывшего литейного завода «Центролит» на 20 км Старокиевского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС ...

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12:32 26 января 2017

«Он игнорировал мои советы»: адвокат отказался защищать обвиняемого по «делу 2 мая» Мефедова

На сегодняшнем заседании суда адвокат Андрей Каркищенко, который защищал одного из фигурантов по «делу 2 мая» Евгения Мефедова, отказался от ...

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11:46 26 января 2017

Фотохудожники сделают портфолио Одесской области на 300 страницах

В ближайшее время в Одессе начнут создавать портфолио Одесской области. В проекте примут участие более десяти фотохудожников под руководством Олега ...

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11:01 26 января 2017

В Измаиле построят самый большой спортивный комплекс в Одесской области

В Измаиле возводят новый многопрофильный спортивный комплекс, который станет самым большим на территории Одесской области.

По информации «БессарабияINFORM», строительные работы начались ...

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10:15 26 января 2017

Преступник, стрелявший на Киевском рынке, совершил самоубийство при задержании (обновлено)

Днем, 25 января, в Одессе на Киевском рынке преступник выстрелил в пожилого мужчину, который сделал ему замечание за попытку въехать ...

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13:26 26 января

В Одессе нашли пенсионера, пропавшего вчера в Овидиопольском районе
12:42 26 января

В Одессе горел склад заброшенного завода «Центролит» (фото)
12:32 26 января

«Он игнорировал мои советы»: адвокат отказался защищать обвиняемого по «делу 2 мая» Мефедова
11:46 26 января

Фотохудожники сделают портфолио Одесской области на 300 страницах
11:01 26 января

В Измаиле построят самый большой спортивный комплекс в Одесской области
10:15 26 января

Преступник, стрелявший на Киевском рынке, совершил самоубийство при задержании (обновлено)
09:49 26 января

Сегодня на Молдаванке, Пересыпи и поселке Котовского отключат свет
21:15 25 января

В центре Одессы появился новый мурал (фото)
20:32 25 января

В Одессе из-за халатности коммунальщиков обвалился грунт
19:49 25 января

Путешествие по одесской колонии: как живут заключенные в местах лишения свободы (фото)
19:04 25 января

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18:22 25 января

Мнение одесситов о новом законопроекте «О государственном языке» (видео)
17:40 25 января

В Одессе виновник ДТП скрылся с места происшествия
16:58 25 января

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16:14 25 января

Мне нужна твоя одежда и обувь: в Одесской области рецидивисты раздели прохожих (фото)
15:32 25 января

В Одессе скоро заработает «Мастерская по переработке пластика»
14:49 25 января

Более трех тысяч подарков вручили детям-сиротам из Одессы и области
14:06 25 января

В одном из портов Одесской области нашли 250 тонн зараженных цитрусовых
13:19 25 января

Несовершеннолетний одессит хранил дома почти полтысячи патронов
12:34 25 января

«Закрашивать единственную работу Бойчука в Одессе – очень неправильный шаг»
11:47 25 января

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11:02 25 января

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10:10 25 января

При пожаре на 16 ст. Большого Фонтана обгорел парень
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Пресс-конференция на тему: «Итоги проекта «Адвокация интересов больных с паллиативным статусом в Одесской области»
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Январское море в Одессе: 15 кадров обледеневшего Ланжерона (фоторепортаж)
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СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины
 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.:

 