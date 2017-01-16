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Одесские эксперты пока осторожны в своих мнениях насчет нового руководителя, но однозначно ожидают более продуктивной работы над развитием региона, чем при предыдущей команде. В первую очередь назначение Максима Степанова может означать прекращение открытого конфликта между обладминистрацией и мэрией, который имел место быть между Михаилом Саакашвили и Геннадием Трухановым.