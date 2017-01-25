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Несколько часов плюсовой температуры в последние два дня не позволяют льдам, покрывшим набережную Ланжерона, растаять. Толстым слоем они покрыли смотровые площадки возле дельфинария, ограждения и некоторые причалы. Одесситы и гости города кормят булочками чаек, фотографируются и просто любуются морем.